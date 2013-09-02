США и Сирия: крупнейшая авантюра президента Обамы - BBC

Его решение отложить атаку на Сирию и искать поддержки Конгресса в этом вопросе ошарашила его некоторых ближайших советников, передает BBC Україна.

Госсекретарь Джон Керри в интервью телеканалу NBC так оправдывался за резкую смену в настроениях президента: "Он считает, что не стоит действовать так, чтобы потом сирийцы и многие другие люди смотрели на Соединенные Штаты и думали, а было ли это легитимно или нет, надо ли было ему это делать, или надо было действовать решительнее".

Но это, собственно, то, что будет происходить в течение следующих 10 дней. Уже сейчас звучит много критики и пересудов о том, как он пришел к нынешней ситуации.

Еще в пятницу Госсекретарь, вопреки мнению многих, делал акцент на том, что было поставлено на карту для мира и для репутации Америки. Трудно поверить, что теперь он доволен тем, что наказание Ассада откладывается.

Если Конгресс проголосует "против", эти слова будут преследовать и его, и Обаму.

А это может случиться: победа не так уж очевидна, особенно в контролируемой республиканцами палате представителей . И Сенат, возможно, не является надежным - это будет свободное голосование и партийные лидеры не будут пытаться убедить своих коллег.

Очень длинный отчет разведки, который получили на Капитолийском холме, похоже, не слишком убедил некоторых сенаторов и конгрессменов.

Призывы дать разрешение на действия , чтобы "сдержать, прервать, предотвратить и ухудшить" способность Сирии использовать химическое оружие, которое содержится в плане резолюции Белого дома, два сенатора - один от республиканцев, другой от демократов - назвали очень неограниченными во времени.

Сенатор- республиканец Джон Маккейн, который является одним из тех, кто наиболее отстаивает военное вмешательство в Сирию, сказал, что там нет "ни стратегии , ни плана" - это то без чего он не поддержит предложение.

Если Конгресс его не поддержит, для президента это будет катастрофой.

Его решение провести голосование будет выглядеть нелепо, и он предстанет перед ужасным выбором.

Игнорировать голосование и вызвать гнев Конгресса и многих американцев. Или не наносить удара и жить со словами Джона Керри о том, что Америка ослабнет, мелкие диктаторы взбодрятся, а история даст суровую оценку американским лидерам .

Поэтому все зависит от того, выиграет ли Обама голосование. Но даже если и нет, промедление дает Асааду возможность подготовиться к удару .

После этого решения Обамы многие обозреватели ставят под сомнение его лидерство и удивляются тому, как ему так удалось загнать себя в тупик .

Но человеку, который пришел на должность с призывами положить конец зарубежным войнам Америки, пойти на этот шаг без поддержки ООН, без Великобритании, без Конгресса и без поддержки американцев будет слишком некомфортно.