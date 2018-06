Белый дом официально отказался строить «Звезду смерти»

Петиция с просьбой о постройке "Звезды смерти" была обнародована в декабре 2012 года в рамках программы законотворческих инициатив избирателей "We the People". Свои подписи под петицией поставили более 25 тысяч человек после чего, по правилам "We the People", администрация президента была обязана рассмотреть обращение и дать на него ответ, сообщает Lenta.ru.

Отвечать на петицию о строительстве "Звезды смерти" пришлось главе департамента науки и космоса Административно-бюджетного управления Белого дома Полу Шоукроссу (Paul Shawcross). Он назвал как минимум три причины, по которым этот проект не будет реализован: 1. "Строительство "Звезды смерти" обойдется в 850 квадриллионов долларов, а мы стараемся сократить бюджетный дефицит, а не увеличить его"; 2. "Администрация президента не поддерживает идею уничтожения планет"; 3. "Зачем тратить огромные средства налогоплательщиков на "Звезду смерти", имеющую фундаментальный недостаток - ее может уничтожить один человек?".

Далее Шоукросс кратко перечислил основные направления, по которым развивается американская программа по исследованию космоса, упомянув Международную космическую станцию и марсоходы, в том числе оснащенные лазерной пушкой. В заключение он пожелал автору петиции найти себе применение в сфере науки, технологии, инженерии или математики, пообещав, что в этом случае "с ним пребудет Сила".

На отказ от строительства "Звезды смерти" уже отреагировал пользователь твиттера "Дарт Вейдер", написавший: "Серьезная ошибка, господин президент! Лазеров размером с планету всегда не хватает".

Вымышленная космическая станция под названием "Звезда смерти" была придумана создателями фантастической эпопеи "Звездные войны". Космическая станция размером с Луну была способна уничтожать целые планеты при помощи мощного энергетического оружия, однако и работавшую версию "Звезды смерти", и недостроенную главным героям киноэпопеи удалось вывести из строя.