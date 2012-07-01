Председательство в ЕС переходит Кипру

Председательство в Европейском Союзе сегодня переходит к Кипру.

Это одна из самых маленьких стран ЕС - население Республики Кипр составляет лишь около 800 тысяч человек, сообщает радио «Свобода».

Председательство в ЕС в условиях долгового кризиса в еврозоне переходит к государству, которое само на днях заявило о готовности обратиться за финансовой помощью к другим странам еврозоны и Международному валютному фонду.

По оценкам экспертов, Кипру необходимо около 10 миллиардов евро.

Нынешние проблемы в его экономике напрямую связаны с долговым кризисом в Греции.

Против председательства Кипра в ЕС резко возражала Турция, имеющая статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Турция - единственная страна мира, признающая самопровозглашенную Республику Северный Кипр, образованную в 1974 году турецкой общиной острова.

Анкара пообещала в течение полугода бойкотировать все мероприятия, организованные под эгидой председательства Кипра в ЕС, обвиняя власти Республики Кипр в нежелании вести переговоры с турецкой общиной.