Буш раскрыл свои планы на будущее

В США на будущей неделе выходит в свет новая книга о Джордже БУШЕ под названием "Абсолютно уверен", автору которой, известному журналисту Роберту ДРЭПЕРУ удалось получить беспрецедентный доступ к американскому президенту в ходе шести подробных интервью.

Как сообщили РИА Новости в издательстьве "Саймон энд Шустер", книга объемом 480 страниц поступит в магазины во вторник, 4 сентября. Ее полное название -"Абсолютно уверен: президентство Джорджа Буша" (Dead Certain: The Presidency of George W. Bush).

Р.ДРЭПЕР помимо шести интервью с Дж.БУШЕМ получил также возможность проинтервьюировать его супругу Лору БУШ, вице-президента США Ричарда ЧЕЙНИ, госсекретаря США Кондолизу РАЙС, главного политического помощника президентиа Карла РОУВА и еще около 200 лиц, занимающих различные должности в администрации Дж.БУША.

Накануне выхода книги в свет Р.ДРЭПЕР ознакомил с ее содержанием газету "Нью-Йорк таймс", а также передал этому изданию часть стенограмм своих интервью с Дж.БУШЕМ.

В декабре прошлого года во время беседы с Р.ДРЭПЕРОМ в Овальном кабинете Белого дома Дж.БУШ раскрыл журналисту свои планы на будущее, сообщив, что после ухода с поста президента он планирует учредить и возглавить в Далласе (штат Техас) новый центр под названием "Институт свободы" (Freedom Institute) для продвижения демократии за рубежом.

"У нас будет хорошее место в Далласе", - сказал он.

При этом он сообщил журналисту, что после ухода из Белого дома намерен заняться также зарабатыванием денег для своей семьи посредством платных выступлений.

"Я буду выступать с речами, просто чтобы пополнить старый кошелек", - сообщил Дж.БУШ, личное состояние которого, как напоминает "Нью-Йорк таймс", оценивается на уровне примерно 21 миллиона долларов.

Проанализировав материалы книги и стенограммы интервью, газета приходит к выводу, что, вопреки тщательно выстраиваемому им самим имиджу, Дж.БУШУ вовсе небезразлично, какой итоговый вердикт вынесет история его президентству.

Р.ДРЭПЕР в этой связи вспоминает, что во время его последнего интервью с президентом в мае этого года Дж.БУШ показал рукой на своего скотчтерьера Барни и заметил: "Тот парень, который сказал, что если тебе нужен друг в Вашингтоне - заведи собаку, знал, что говорил".

Дж.БУШ процитировал известные слова президента США Гарри Трумэна.