В РПЦ считают положительным опыт общения православных и католиков

В Русской православной церкви считают положительным опыт общения православных и католиков в социальной и культурной сферах.

Об этом в интервью «УНИАН-Религии» сообщил председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (АЛФЕЕВ).

«Хотя между Православной и Римско-католической церквями нет единства в вере и общения в таинствах, тем не менее, православные и католики занимают близкие позиции по многим вопросам современности, прежде всего, в социальной и этической сферах. Православно-католическое сотрудничество развивается сегодня в различных формах. Это могут быть совместные культурные проекты, общественные акции, активное взаимодействие на уровне международных организаций», - отметил митрополит Иларион.

Положительным примером такого сотрудничества владыка Илларион назвал молодежные встречи, которые ежегодно организуются монашеской общиной Тэзе в разных городах Европы.

«Православная молодежь, в том числе и из Русской церкви, уже много лет подряд участвует в этих молодежных встречах. Я рад, что молодые христиане имеют возможность встречаться и делиться опытом своей жизни и своего служения в Церкви, ведь такое общение может заложить основы для построения более справедливого и гуманного общества», - заключил председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ.