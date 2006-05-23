Россия продолжит сокращение военно-технического сотрудничества с Украиной.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК.

«В вопросах военно-технического сотрудничества Украины и России, а так же оборонно-промышленной кооперации двух государств наблюдается значительное уменьшение активности», - сказал В.БАДРАК.

Более того, есть опасения того, что перспективы оборонно-промышленной кооперации через несколько лет могут быть вообще утрачены.

По его словам, несмотря на то, что некоторые украинские комплектующие, которые являются ключевыми компонентами в российских вооружениях, могут также стать невостребованными на российском рынке, поскольку в России развивается тенденция создания дублирующих производств.

По мнению В.БАДРАКА, в ближайшее время будут пользоваться спросом украинские газовые турбины для военных кораблей (НПК газотурбиностроения «Зоря-Машпроект»), целый ряд авиадвигателей (ОАО «Мотор-Січ»), безредукторные электроприводы радиолокационных станций (ХК «Укрспецтехника»). В то же время, на все перечисленные агрегаты Россия создает дублирующие производства.

«Часто происходит отказ от украинских комплектующих, даже в тех случаях, когда собственное производство дороже и качество является сомнительным», – сказал эксперт.

По его словам, Россия развивает производство двигателей ВК-2500, что может заметно подорвать позиции ОАО «Мотор-Січ» на рынке. Также Россия разрабатывает производство газовых турбин на своей территории, несмотря на то, что экономически выгодней покупать украинские турбины. «Эти примеры свидетельствуют, что российская сторона будет активно развивать замкнутое производство», - уверен В.БАДРАК.

Эксперт считает, что некоторые узлы и механизмы Россия будет производить самостоятельно через 2-3 года, а наиболее сложные - через 8-10 лет.

В.БАДРАК назвал классическим примером снижения уровня сотрудничества участие украинских предприятий в кооперации по производству самолетов Су-30: если в 2000 году в этом проекте участвовали более 40 украинских заводов, то к концу 2005 г. - только два, а в перспективе Россия откажется от участия украинских предприятий в этом проекте вообще.

В тоже время он сообщил, что, по оценкам экспертов Центра, кооперация будет сохраняться в тех проектах, которые будут выгодны РФ и будут иметь перспективы на внутреннем рынке Украины. В частности, Россия охотно бы пошла на комплектование нового учебно-боевого самолета Як-130 украинскими двигателями в случае, если этот самолет использовался в украинской армии.

«Необходимо искать новых партнеров», - подчеркнул В.БАДРАК. По его словам, есть успешные примеры в создании высокоточного оружия - когда Россия отказалась от совместного производства ракет «воздух-воздух» Р-27 и создала собственное мелкосерийное производство, Украине пришлось предлагать свой товар напрямую потребителям – Китаю, Индии, Алжиру – тем государствам, которые имеют на вооружении российские самолеты Миг-29.

«К сожалению, успешные случаи единичны, но логика такова, что другого выхода для украинских предприятий не остается – перспективы с Европой эфемерные, с РФ – скользкие. Остается искать партнеров в третьих странах под конкретные проекты» - считает эксперт.