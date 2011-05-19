В Газпроме заявили, что и без европейского рынка проживут

Строительство магистральных газопроводов в Европу опережает спрос.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ сказал на международной конференции «Энергетический диалог: Россия-ЕС. Газовый аспект» в Берлине.

«Реализация только этих двух проектов – «Северного потока» и «Южного потока» увеличит транспортные возможности в направлении Европы на 50%. Это очень серьезная дополнительная надежность при транспортировке любых возрастающих потребностей. Строительство магистральных газопроводов опережает темпы роста европейского рынка потребления», - сказал В.ГОЛУБЕВ.

Кроме этого, он сообщил, что по оценкам «Газпрома» к 2020 году потребность Европы в импорте газа составит порядка 380 млрд. куб. м., а в 2030 – 440 млрд. куб. м газа. Из этого количества около 30% будет поставляться из российских месторождений.

По словам В.ГОЛУБЕВА, на сегодняшний день страны Европы законтрактовали 1,4 трлн. куб. м. газа.

При этом он отметил, что для «Газпрома» внутренний российский рынок является основным и темпы его роста намного «интересней».

По его словам, внедряемый принцип равнодоходности от продаж на внешнем и внутреннем рынках за вычетом экспортной пошлины и транспортных расходов приведет к тому, что многие компании не будут заинтересованы в экспорте газа.

«Что это дает для российских производителей газа? Мы имеем порядка 15 крупных компаний, кроме «Газпрома», которые добывают газ… Для них это очень хороший инвестиционный сигнал – практически они могут получать такую же доходность на внутреннем рынке, какую «Газпром» получает от поставок на европейский рынок. Этим компаниям не нужно будет хлопотать, чтобы преодолеть проблемы транспортировки газа через Украину или Беларусь», - сказал В.ГОЛУБЕВ.

В.ГОЛУБЕВ отметил, что это говорит о том, что российские компании могут прожить без европейского рынка газа, так как спрос на внутреннем российском рынке возрастает.