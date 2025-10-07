Украинская артистка может довести это дело до суда.

Известная украинская певица Тина Кароль вышла в соцсети с неожиданным заявлением. В частности, она рассказала о краже ее песен другой исполнительницей.

В своем блоге в Instagram Тина поделилась с поклонниками неприятной новостью. Оказалось, что певица из Вьетнама, Хо Куинь Хуонг, перепела старую песню Кароль "Пупсик". Более того, она перевела ее на вьетнамский язык. Все бы ничего, но девушка сделала это незаконно.

Тина Кароль отметила, что не предоставляла этой певице разрешение на публичное исполнение и переделывание ее песен. Поэтому действия Хо Куинь Хуонг нарушают авторские права.

"Мне нужен международный юрист по интеллектуальной собственности! Эта дама перепела без разрешения кучу песен", - заявила украинская артистка.

Очевидно, что Кароль попытается решить эту ситуацию. Она отметила, что будет искать международного юриста, который специализируется в области интеллектуальной собственности.

Стоит отметить, что вьетнамская артистка не впервые исполняет украинские хиты на своих концертах. Одним из самых популярных видео в ее соцсетях является кавер на "Дикі танці" Русланы. Именно с этой композицией украинская певица в свое время победила на "Евровидении".

