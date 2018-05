США ввели санкции против 16 компаний ливийского министра (список)

США ввели новые санкции в отношении правительства Ливии. Как сообщили представители Министерства финансов страны, речь идет о запрете на ведение бизнеса с министром иностранных дел арабской страны Муссой Кусса и 16 компаниями, которые ему принадлежат, передает Associated Press.

Они отметили, что также замораживают все активы, которые имеют отношения к чиновнику. По словам представителей минфина США, среди компаний, внесенных в черный список, - представители банковского и инвестиционного сектора, а также авиационной и нефтяной промышленности.

РосБизнеКонсалтинг приводит полный перечень компаний: Afriqiyah Airways, National Oil Corporation, Libya Investment Authority, Libya Africa Investment Portfolio, Libyan African Investment Company, Libyan Arab Foreign Investment Company, Libya Arab Foreign Bank, Economic and Social Development Fund Company, Gomhouria Bank, Al Wafa Bank, Agricultural Bank, National Commercial Bank, National Banking Corporation, Sahara Bank, Savings and Real Estate Investment Bank и First Gulf Libyan Bank.

Тем временем ливийские войска обещают в ближайшее время освободить город Бенгази на востоке страны, главный оплот повстанцев.

"Жители Бенгази, войска уже идут, чтобы обеспечить безопасность, положить конец несправедливости, защитить вас, вернуть в город нормальную жизнь и спокойствие", - говорится в заявлении армии, зачитанном по ливийскому телевидению в ночь на среду.

При этом власти призывают жителей города быть осторожными, выявлять террористов и боевиков. Тем, кто согласится сдать оружие и отказаться от насилия, армия обещает немедленную амнистию.

Ливийский лидер Муамар Каддафи в своем выступлении, которое транслировало ливийское телевидение, пообещал скорую победу над повстанцами.