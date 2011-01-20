Германия будет бойкотировать инаугурацию Лукашенко

Беларусь - на пути к самоизоляции. На инаугурации Александра Лукашенко протокольная служба, очевидно, недосчитается ряда представителей стран ЕС. Эксперты говорят о неизбежности санкций против белорусского руководства.

Как передает "Немецкая волна", контакты с белорусским руководством в нынешней ситуации представляются европейским дипломатам и политикам неприемлемыми. Германия, по данным информационного агентства dpa, демонстративно проигнорирует инаугурацию белорусского диктатора, намеченную на 21 января. Очевидно, примеру Берлина последуют и другие страны ЕС. Ведь уже в настоящее время понятно, что жесткое подавление акций протеста в Минске после выборов и десятки политических узников, делают невозможными контакты с белорусским руководством. Накануне было отозвано приглашение министра иностранных дел Беларуси Сергея Мартынова на Мюнхенскую международную конференцию по вопросам безопасности, в которой будут принимать участие многочисленные европейские лидеры.

В настоящее время в Беларуси за решеткой остаются свыше 30 политических узников, в том числе пятеро из шести оппозиционных кандидатов на декабрьских выборах президента. Контакта с заключенными добивался уполномоченный правительства Германии Маркус Ленинг, который на днях посетил Минск. «Я сказал представителям МИД Беларуси, что хотел бы посетить заключенных. Но мне сказали: мы переправим этот запрос ответственным ведомствам. Мне так и не дали никакого ответа: ни позитивного, ни негативного – никакого», - рассказал Ленинг немецким журналистам. По его словам, к заключенным не допускают даже их адвокатов. Между тем за решетку в Беларуси бросают не только оппозиционных политиков и активистов, но и журналистов. 17 января сотрудника «Радио Рация», которое вещало из Польши, Бориса Горецкого задержали прямо во время интервью. Репортер у входа в белорусское КГБ общался с родственниками политических узников. Позже стало известно, что Горецкого посадили на 14 суток по обвинению в «участии в несанкционированном митинге» в день президентских выборов.