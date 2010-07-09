Россия до сих пор не передала Польше оригиналы «черных ящиков» самолета Качиньского

Россия до сих пор не передала Польше оригиналы «черных ящиков» самолета Президента Леха Качиньского, который претерпел катастрофу под Смоленском в апреле этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный прокурор Польши Анджей СЕРЕМЕТ в эфире одного из польских телеканалов.

По его словам, российские власти за почти три месяца после катастрофы предоставила Польше материалы только по одному пяти официально направленных обращений. При этом даже в полученном ответе на обращение нет всех материалов, запрашиваемых польской прокуратурой.

А.СЕРЕМЕТ назвал недоразумением заявление вице-премьер-министра Российской Федерации Сергея ИВАНОВА, который накануне сказал, что Россия передала Польше все материалы следствия.

«Его слова несколько были вырваны из контекста», - сказал генпрокурор, подчеркнув, что речь шла о материалах, которые передал Межгосударственный авиационный комитет.

А.СЕРЕМЕТ сообщил, что польская сторона до сих пор не получила от россиян оригиналы «черных ящиков» президентского самолета ТУ-154, спутниковый телефон, который был на его борту, ноутбуки и телефоны пассажиров, а также оружие охранников.

В то же время генпрокурор положительно оценил сотрудничество с россиянами, признав только, что они могли бы быстрее прорабатывать направленные поляками обращения.

По его словам, польские следователи в обращениях просили дать разрешение на проведение допроса диспетчера Смоленского аэродрома и пилотов российского Ил-76, который пытался осуществить посадку за несколько минут до авиакатастрофы самолета Л.Качиньского. Среди материалов, о которых просит польская сторона, также результаты вскрытий жертв катастрофы.

Справка УНИАН. 10 апреля самолет Президента Польши Л.Качиньского, на борту которого было 96 человек, разбился во время захода на посадку на военный аэродром под Смоленском.

Л.Качиньский с супругой и делегацией высокопоставленных должностных лиц планировал принять участие в траурных мероприятиях по случаю 70-й годовщин Катиньской трагедии.