Лондон проводит агрессивную фискальную политику

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило, что новый проект бюджетной политики Великобритании, представленный сегодня министром финансов Соединенного Королевства Джорджем Осборном, послужит укреплению статуса государства как страны с суверенным рейтингом на уровне ААА со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении рейтингового агентства.

По мнению аналитиков Fitch, новый проект "чрезвычайного" бюджета, представленный Дж.Осборном, предусматривает решительные действия по сокращению дефицита бюджета страны и снижению величины госдолга. Также отмечается, что агрессивная фискальная политика Лондона послужит стабилизации финансового положения Великобритании. Кроме того, Fitch ожидает повышения доверия иностранных инвесторов к финансовому сектору страны.

Британский Минфин, напоминает РосБизнесКонсалтинг, как и ожидалось, пошел на увеличение налогов и снижение госрасходов для борьбы с бюджетным дефицитом. В целом план Дж.Осборна обеспечит урезание госрасходов на 32 млрд фунтов стерлингов (38,31 млрд евро) при одновременном повышении налоговых сборов на 8 млрд фунтов стерлингов (9,57 млрд евро), что в сумме даст экономический эффект в 40 млрд фунтов стерлингов (47,9 млрд евро) ежегодно. Вместе с этим структурный дефицит будет устранен к 2015г.

Одним из важнейших нововведений первого за 70 лет коалиционного правительства Великобритании станет увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 17,5% до 20%. Согласно проекту Дж.Осборна, повышение ставки НДС вступит в силу с 4 января 2011г. и позволит дополнительно получать 13 млрд фунтов стерлингов (15,56 млрд евро).

Одновременно с этим Дж.Осборн в своем проекте бюджетной политики представил планы по стимулированию бизнеса в Великобритании. Так, с 2011г. ставка налога с корпораций будет ежегодно уменьшаться на 1 процентный пункт на протяжении последующих трех лет - до 24%.

Дж.Осборн также вводит новый ежегодный налог на банковскую деятельность, которому предстоит возместить "потери" Лондона от налоговых льгот в отношении "бедноты". Так, со следующего года вводится налог в размере 0,07% от размеров банковских активов, за счет которого планируется привлечь в бюджет дополнительные 2 млрд фунтов стерлингов (2,4 млрд евро) ежегодно. Однако мелкие британские банки от уплаты нового налога освобождаются.