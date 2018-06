Далай-лама завел микроблог в Twitter

Далай-лама 22 февраля завел микроблог на сервисе Twitter, пишет Mashable.

Первой записью в дневнике @DalaiLama стало сообщение о прибытии Далай-ламы в Лос-Анджелес. Всего по состоянию на 23 февраля представители Далай-ламы оставили в @DalaiLama семь твитов. Все они касаются визита в США.

Меньше чем за сутки у микроблога Далай-ламы появилось более 44 тысяч читателей, передает Лента.ру. @DalaiLama попал в 1815 пользовательских подборок микроблогов (в терминах Twitter - списки, lists). Администрация присвоила новому микроблогу статус "проверенного", что позволяет быть уверенным в подлинности учетной записи.

В феврале 2009 года уже сообщалось о том, что Далай-лама якобы зарегистрировался в Twitter, взяв имя пользователя @ohhdl (от английского названия представительства его святейшества Далай-ламы - Office of His Holiness The Dalai Lama).

Автор @ohhdl давал ссылки на сайт Далай-ламы и отвечал на вопросы. До того как стало известно, что это не Далай-лама, на обновления подписалось свыше 16 тысяч человек. Вскоре после этого Twitter ввел понятие "проверенный аккаунт".