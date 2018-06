В Голливуде проходит церемония вручения «Золотого глобуса»

В Голливуде проходит церемония вручения премий "Золотой глобус".

Как сообщает Би-Би-Си, фильмы "Мне бы в небо" Джейсона РЕЙТМАНА и "Девять" Роба МАРШАЛЛА лидируют по числу номинаций на премию, ежегодно присуждаемую Голливудской ассоциацией иностранной прессы.

Картина "Мне бы в небо" (Up in the air), с Джорджем КЛУНИ в главной роли, претендует сразу на шесть наград.

Эпическая лента "Аватар" Джеймса КЭМЕРОНА номинирована на "Золотой глобус" в четырех номинациях.

За лучший иностранный фильм поборются итальянская картина "Баария" (Baaria) Джузеппе ТОРНАТОРЕ, испанская лента "Разомкнутые объятия" (Broken Embraces) Педро АЛЬМОДОВАРА, французский фильм "Пророк" (Prophet) Ли ТАМАХОРИ и работа немецких кинематографистов "Белая лента" (The White Ribbon) Михаэля ХАНЭКЕ.

Церемония вручения "Золотого глобуса" проводится в Голливуде с 1944 года.