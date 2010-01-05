Пираты привели судно Asian Glory с 10 украинцами к побережью Сомали

Пираты привели захваченное 2 января британское судно Asian Glory, в состав экипажа которого входят 10 граждан Украины, 8 - Болгарии, 5 - Индии и 2 - Румынии, к побережью Сомали.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт командования возглавляемой ЕС военно-морской операции "Аталанта".

ВМС Евросоюза сообщают, что пираты привели Asian Glory к побережью Сомали, и сейчас судно находится на северо-востоке порта Хобьо в центральной части Сомали.

Asian Glory стало вторым в новом году судном, захваченным сомалийскими пиратами - в первый день 2010 года в Аденском заливе был захвачен индонезийский танкер Pramoni для перевозки химикатов, шедший под флагом Сингапура.

Судном Asian Glory, компанией-оператором которого является лондонская Zodiac Maritime Agencies Ltd., управлял болгарский экипаж. Нападение пиратов было совершено примерно в 1100 километрах к востоку от побережья Сомали, или в 1600 километрах от Сейшельских островов.

МИД Украины ранее подтвердил информацию о нахождении на борту захваченного морскими разбойниками судна 10 граждан Украины.

В декабре сомалийским пиратам удалось также захватить танкер-химовоз St James Park, принадлежащий базирующейся в Лондоне компании. По данным командования возглавляемой ЕС военно-морской операции "Аталанта", на борту St James Park находятся шестеро граждан Индии, а также Болгарии (пятеро), России (трое), Филиппин (трое), Турции (трое), Украины (двое), Румынии (двое), Польши (один) и Грузии (один).