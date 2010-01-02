МИД подтверждает захват пиратами судна с 10 украинцами на борту

19:12, 02 января 2010
Общество
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Компания-оператор - британская

Министерство иностранных дел Украины подтверждает информацию о захвате пиратами 2 января в Индийском океане в 600 милях от побережья Сомали британского судна «Asian Glory», в состав экипажа которого входят 10 граждан Украины.

Как сообщили УНИАН в пре-служби МИД, по дипломатическим каналам получено подтверждение, что в состав смешанного экипажа (всего 25 человек) входят граждане нескольких стран, среди которых, – 10 граждан Украины, 8 граждан Болгарии, 5 – Индии и 2 – Румынии. Судно шло под флагом Великобритании, компания-оператор "Zodiac Maritime Agencies Ltd” (Лондон).

Дело об освобождении наших соотечественников, попавших в плен к пиратам, находится на контроле руководства МИД Украины, в Посольстве Украины в Великобритании и Департаменте консульской службы, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с руководством британской компании по телефону связался один из моряков, который рассказал, что судно захватили. Он уточнил, что все члены экипажа здоровы. Пираты пока что не выдвинули никаких требований.

 

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