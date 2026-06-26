Магнитная буря атакует Землю: прогноз на 26 июня (график)

С 25 июня на Земле фиксируют магнитную бурю.

В четверг, 25 июня, на Земле зафиксировали магнитную бурю и сегодня она продолжится. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По данным ученых, за последние 24 часа скорость солнечного ветра увеличилась из-за влияния корональной дыры и коронального выброса массы. Именно эта комбинация и вызвала магнитную бурю уровня G1.

Сегодня скорость солнечного ветра по-прежнему вбудет высокой, около 650 км/с, поэтому аналогичный уровень активности может сохраняться в течение всего дня.

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Ожидается, что магнитная буря будет постепенно ослабевать.

Магнитная буря G1 - чем опасна и как защититься

Магнитная буря уровня G1 считается слабой, однако даже она может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей. В такие дни некоторые жалуются на головную боль, усталость, раздражительность, скачки артериального давления и нарушения сна. Особенно внимательными стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы легче перенести период геомагнитной активности, обычно рекомендуют соблюдать режим сна, избегать переутомления, пить больше воды и ограничить употребление алкоголя и кофеина. Полезны прогулки на свежем воздухе и умеренная физическая активность.

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