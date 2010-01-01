Как россиянам советуют «спасаться» от похмелья после встречи Нового года

Россиянам, которые проснулись после новогоднего застолья с "чугунной" головой, главный нарколог Минздравсоцразвития РФ Евгений Брюн советует "спасаться" кислыми напитками и наваристым бульоном. Он уверен, что ни в коем случае не стоит на следующий день опохмеляться, "как бы вам не было плохо". По словам нарколога, похмелье бывает только у 2% населения земного шара - у тех, кто входит в число хронических алкоголиков. Это те граждане, рука которых утром тянется к стопке, чтобы снять неприятные ощущения. У остальных же просто происходит интоксикация организма после бурного застолья. От неприятных симптомов поможет избавиться любой кислый напиток: слабый чай с лимоном, морс, кефир, а также крепкий наваристый бульон, который содержит низкомолекулярные белки. Врач пояснил, что такие бульоны тянут на себя различные шлаки и являются неким "противоядием". "Говорят, лучше всего капустный рассол, но я сам не пробовал, не знаю", - отметил Брюн.

РИА новости