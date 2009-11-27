Президент Комитета регионов ЕС посещает Крым

Президент Комитета регионов ЕС Люк Ван ден БРАНДЕ проведет переговоры по «Восточному партнерству» с местными и политическими лидерами в ходе своего официального визита в Крыму (26-28 ноября).

Как сообщили УНИАН в Представительстве Еврокомиссии в Украине, визит проходит в рамках приоритетов политической программы президента комитета по налаживанию более близких отношений между органами региональной и местной власти стран Восточного партнерства и Комитетом регионов ЕС.

Л. Ван ден БРАНДЕ проведет переговоры с председателем Совета министров Крыма Виктором ПЛАКИДОЙ и председателем Верховной Рады АРК Анатолием ГРИЦЕНКО, а также встретится с некоторыми представителями органов региональной и местной власти, в частности, с членами Меджлиса крымских татар, мэром Ялты и главой Севастопольской городской государственной администрации.

Визит станет еще одним шагом к реализации идей, выраженных Л. Ван ден БРАНДЕ на пражском мартовском саммите Европейского Совета, на котором была начата инициатива «Восточное партнерство», говорится в сообщении.

«Восточное партнерство должно создать условия для того, чтобы межправительственная система сотрудничества направлялась на обеспечение диалога между гражданами и стала платформой сотрудничества между ЕС и странами Восточного партнерства. Инициатива должна способствовать общему привлечению органов местной и региональной власти этих стран к практическим и согласованным проектам. Эти проекты должны быть частью общей стратегии, основанной на потребностях граждан и принципе солидарности», - сказал Л. Ван ден БРАНДЕ.

Он добавил, что «Комитет регионов ЕС стремится поделиться с органами региональной и местной власти стран Восточного партнерства опытом процессов децентрализации, которые происходят в Европейском Союзе, и поддержать их усилия по обеспечению работы демократических институтов и укреплению административной возможности».

Во время визита Л. Ван ден БРАНДЕ в очередной раз будет настаивать на том, чтобы парламент Украины обеспечил имплементацию Регламента ЕС в отношении Европейских объединений для территориального сотрудничества (EGTC), инициированного Комитетом регионов ЕС. Имплементация позволит органам региональной и местной власти в Украине и ЕС использовать этот законодательный инструмент для развития и усиления их сотрудничества.