Под Минском потерпел катастрофу лайнер бизнес-класса: есть жертвы
08:20, 27 октября 2009Мир
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Найдены останки пяти человек
Неподалеку от Минска потерпел катастрофу лайнер бизнес-класса, следовавший из аэропорта "Внуково" в национальный аэропорт "Минск-2", сообщил представитель авиационных властей Белоруссии.
Как сообщается, самолет не сумел зайти на посадку с первого раза и попытался приземлиться, сделав круг над аэропортом.
Останки пяти человек, находившихся на борту самолета, найдены в 4 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта, недалеко от деревни Драчково Смолевичского района Минской области, сообщили в Росавиации.
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