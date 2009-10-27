Под Минском потерпел катастрофу лайнер бизнес-класса: есть жертвы

Неподалеку от Минска потерпел катастрофу лайнер бизнес-класса, следовавший из аэропорта "Внуково" в национальный аэропорт "Минск-2", сообщил представитель авиационных властей Белоруссии.

Как сообщается, самолет не сумел зайти на посадку с первого раза и попытался приземлиться, сделав круг над аэропортом.

Останки пяти человек, находившихся на борту самолета, найдены в 4 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта, недалеко от деревни Драчково Смолевичского района Минской области, сообщили в Росавиации.

ВВС