В Германии объявили о создании правящей коалиции
17:18, 24 октября 2009Мир
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Переговоры продолжались 12 часов
В Германии объявили о создании правящей коалиции.
Лидеры ХДС Ангела МЕРКЕЛЬ, ХСС Хорст ЗЕЕХОФЕР и СвДП Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ объявили о формировании правящей коалиции.
Как передает Reuters, переговоры о правоцентристской коалиции длились в течение 12 часов в пятницу.
А.МЕРКЕЛЬ при этом сохраняет пост федерального канцлера.
Как сообщал УНИАН, в ФРГ 27 сентября состоялись выборы в бундестаг.
Их победителями стали Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС), выступающие в едином блоке, а также либеральная Свободная демократическая партия (СвДП).
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