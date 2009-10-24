В Германии объявили о создании правящей коалиции.

Лидеры ХДС Ангела МЕРКЕЛЬ, ХСС Хорст ЗЕЕХОФЕР и СвДП Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ объявили о формировании правящей коалиции.

Как передает Reuters, переговоры о правоцентристской коалиции длились в течение 12 часов в пятницу.

А.МЕРКЕЛЬ при этом сохраняет пост федерального канцлера.

Как сообщал УНИАН, в ФРГ 27 сентября состоялись выборы в бундестаг.

Их победителями стали Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС), выступающие в едином блоке, а также либеральная Свободная демократическая партия (СвДП).