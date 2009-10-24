Францию оштрафовали за затягивание следствия по гибели принцессы Дианы

Парижский суд принял решение оштрафовать Францию на £5 тыс. за «ненужные задержки» в расследовании гибели принцессы Дианы.

Как передает Газета.Ru, согласно решению суда, указанную сумму от Франции должен получить египетский миллиардер Мухаммед аль-ФАЕД, отец Доди аль-Фаеда, погибшего вместе с принцессой Дианой в ДТП в Париже в августе 1997 года.