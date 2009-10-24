В Литве произошел взрыв на магистральном газопроводе

В Ширвинтском районе Литвы произошел взрыв на магистральном газопроводе, люди во время инцидента не пострадали.

Как передает ИТАР-ТАСС, в результате взрыва, причины которого выясняются, возник пожар. Огонь был виден за несколько километров. На месте аварии выгорело поле, сгорели деревья. Прибывшие пожарные расчеты потушить огонь не смогли и были вынуждены ждать, пока после отключения подачи газа выгорят его остатки.

Как сообщило предприятие "Летувос дуйос" ("Газ Литвы") до ликвидации последствий аварии и восстановления работы газопровода северо-восток Литвы будет обеспечиваться газом по ответвлению из Латвии.