Похищенные в Камеруне китайцы оказались гражданами Украины

У берегов Камеруна неизвестные захватили в заложники пятерых членов экипажа траулера, двое из похищенных - граждане Украины, трое - филиппинцы, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление источников, близких к расследованию похищения.

Ранее камерунское издание Jour сообщало о том, что все похищенные члены экипажа рыболовецкого судна - граждане КНР. Источники сообщали также, что инцидент произошел в понедельник, 6 июля, передает РИА «Новости».

"После проверки выяснилось, что заложники - не граждане Китая", - сообщил источник, ссылаясь на данные людей, у которых была возможность увидеть похищенных. Собеседник агентства заявил, что "трое (из захваченных в заложники) - филиппинцы", рыбаки, и "двое - украинцы, механики".

По данным агентства, у берегов полуострова Бакасси в районе южного побережья Камеруна, где произошло похищение, действуют несколько группировок. По данным издания Jour, за похищением стоят боевики крупнейшей в Нигерии повстанческой группировки "Движение за освобождение дельты Нигера" (Movement for the Emancipation of the Niger Delta, MEND), которые часто похищают людей, как правило, сотрудников иностранных нефтяных компании на территории Нигерии. Однако представители MEND опровергли информацию о причастности к этому похищению.

Власти африканской страны пока никак не прокомментировали данные о похищении иностранного экипажа.

В марте этого года боевики захватили у берегов полуострова Бакасси близ границы Камеруна и Нигерии шестерых нефтяников, в том числе одного украинца. Спустя два дня заложники были освобождены. Минобороны Камеруна тогда заявило, что нападение совершили нигерийские боевики.