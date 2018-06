Голая Белла Хадид прикрыла грудь новым щенком (фото)

Кадр сделан в примерочной нью-йоркского магазина, однако Хадид уже успели раскритиковать за него.

Американская стилистка Мими Каттрелл опубликовала в Instagram фото полуобнаженной модели Беллы Хадид в компании двух собак.

Кадр сделан в примерочной нью-йоркского магазина What Goes Around Comes Around. Хадид держит на руках свою новую собаку, имя которой она не сообщила.

puppy’s first day shopping A post shared by Mimi Cuttrell (@mimicuttrell) on Jan 31, 2018 at 7:15pm PST

Каттрелл прокомментировала фото подписью «первый шопинг для щеночка».

Беллу Хадид уже успели раскритиковать за фото. Комментаторы обратили внимание на животное и призвали Хадид помнить, что собака — не аксессуар.

Ранее Белла Хадид обнажила грудь во время показа Victoria’s Secret Show 2017.