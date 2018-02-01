Голая Белла Хадид прикрыла грудь новым щенком (фото)

14:36, 01 февраля 2018
Мир
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Хадид засняли в компании двух собак / instagram.com/mimicuttrell

Кадр сделан в примерочной нью-йоркского магазина What Goes Around Comes Around. Хадид держит на руках свою новую собаку, имя которой она не сообщила.

puppy’s first day shopping

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Каттрелл прокомментировала фото подписью «первый шопинг для щеночка».

Беллу Хадид уже успели раскритиковать за фото. Комментаторы обратили внимание на животное и призвали Хадид помнить, что собака — не аксессуар.

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Ранее Белла Хадид обнажила грудь во время показа Victoria’s Secret Show 2017.

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Теги: #Голая Белла Хадид#Белла Хадид щенок