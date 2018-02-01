Голая Белла Хадид прикрыла грудь новым щенком (фото)
14:36, 01 февраля 2018Мир
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Кадр сделан в примерочной нью-йоркского магазина, однако Хадид уже успели раскритиковать за него.
Хадид засняли в компании двух собак / instagram.com/mimicuttrell
Американская стилистка Мими Каттрелл опубликовала в Instagram фото полуобнаженной модели Беллы Хадид в компании двух собак.
Кадр сделан в примерочной нью-йоркского магазина What Goes Around Comes Around. Хадид держит на руках свою новую собаку, имя которой она не сообщила.
Каттрелл прокомментировала фото подписью «первый шопинг для щеночка».
Беллу Хадид уже успели раскритиковать за фото. Комментаторы обратили внимание на животное и призвали Хадид помнить, что собака — не аксессуар.
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