Трамп в девятый раз стал дедушкой

Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в девятый раз. Об этом сообщил его сын Эрик Трамп на странице в Twitter.

"Лара Трамп (жена Эрика Трампа, – ред.) и я счастливы сообщить о появлении на свет нашего сына, Эрика Люка Трампа, который родился в 8.50 сегодня утром (15.50 по Киеву, - ред.)", - поделился радостным событием Эрик Трамп.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/LaraLeaTrump">@LaraLeaTrump</a> and I are excited to announce the birth of our son, Eric "Luke" Trump at 8:50 this morning. <a href="https://t.co/b8zRSktcd8">pic.twitter.com/b8zRSktcd8</a></p>— Eric Trump (@EricTrump) <a href="https://twitter.com/EricTrump/status/907638997182242816">12 сентября 2017 г.</a></blockquote>

До настоящего времени у Трампа было восемь внуков. Пятеро от сына Дональда Трампа-младшего и трое от дочери Иванки Трамп.

