Недалеко от Белого дома появился гигантский надувной Трамп-крыса (фото, видео)

11:02, 31 августа 2017
Курьёзы
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Ранее фигура Трампа-крысы находилась в Нью-Йорке. 

Фигура в виде Трампа-крысы / фото twitter.com/FOX10Phoenix

В центра Вашингтона недалеко от Белого дома установили гигантскую надувную фигуру американского президента Дональда Трампа в виде крысы. Об этом пишет газета Hill.

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Автором пятиметровой фигуры стал арт-художник Джон Пост Ли, который таким образом выразил, как ведет себя президент США. "Я не хотел на самом деле поднимать его на смех. Я хотел пошутить над ним и, как в зеркале, показать, как он умаляет значение других людей", - заявил он.

Ранее у Белого дома установили фигуру надувного цыпленка высотой примерно девять метров с прической, как у президента Дональда Трампа. 

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Теги: #фигура в виде Трампа-крысы#Трамп-крыса