Недалеко от Белого дома появился гигантский надувной Трамп-крыса (фото, видео)

В центра Вашингтона недалеко от Белого дома установили гигантскую надувную фигуру американского президента Дональда Трампа в виде крысы. Об этом пишет газета Hill.

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Автором пятиметровой фигуры стал арт-художник Джон Пост Ли, который таким образом выразил, как ведет себя президент США. "Я не хотел на самом деле поднимать его на смех. Я хотел пошутить над ним и, как в зеркале, показать, как он умаляет значение других людей", - заявил он.

Trump Rat in DC pic.twitter.com/WMxZCeCPGE — Rick Rubin (@rubindesigns) August 30, 2017

A man takes a selfie in front of "Trump Rat," a 15 foot inflated balloon on display in DuPont Circle, around a mile NW of the White House. pic.twitter.com/efHqdRUj75 — Al Drago (@Al_Drago) August 30, 2017

Ранее у Белого дома установили фигуру надувного цыпленка высотой примерно девять метров с прической, как у президента Дональда Трампа.