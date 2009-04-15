В Молдове начался пересчет голосов избирателей по итогам парламентских выборов 5 апреля, которые оспаривает оппозиция, передает РИА «Новости».

Решение о пересчете голосов было принято Конституционным судом Молдовы в воскресенье по запросу председателя победившей на выборах партии коммунистов и Президента страны Владимира ВОРОНИНА.

По данным секретаря Центризбиркома страны Юрий ЧОКАНА, в пересчете принимают участие около 20 тысяч членов избирательных советов и участковых бюро. Секретарь Центризбиркома уточнил, что мешки с бюллетенями, хранящимися после выборов в районных судах, были доставлены в окружные избирательные советы, а потом в участковые бюро.

За процессом пересчета следят международные наблюдатели, аккредитованные на выборах, а также представители партий.

По данным ЦИК, на выборах 5 апреля проголосовали около 1,4 миллиона избирателей. На 101 место в парламент претендовали 17 политических партий и независимых кандидатов. Избирательный порог для прохождения в парламент для партий был равен 6%, для независимых кандидатов - 3%.

Коммунисты, по данным ЦИК, набрали около 50% голосов избирателей, Либеральная партия - 12,75%, Либерально-демократическая - 12,26% и альянс "Наша Молдова" - 9,82%. Остальные 13 участников выборов не смогли преодолеть шести- и трехпроцентные барьеры, необходимые им для прохождения в парламент.

По предварительным подсчетам, коммунисты получат 60 или 61 мандат из 101 в парламенте. Во втором случае компартия сможет самостоятельно, не входя ни в какие коалиции, избрать президента. Для этого необходимо 61 место в парламенте, а также сформировать правительство и органы власти.

В.ВОРОНИН, чьи президентские полномочия истекают уже в апреле, заявил ранее, что в будущем планирует работать в новом парламенте страны.

Как сообщалось, оппозиция, недовольная победой на выборах Компартии, организовала у резиденции Президента и здания парламента акции протеста, переросшие 7 апреля в уличные беспорядки. Во время беспорядков в Кишиневе были разгромлены здание парламента и резиденция Президента. Звучали лозунги присоединения к Румынии.