Пожар в Лондоне: более 1000 протестующих требуют отставки Мэй

Более тысячи человек собрались под стенами резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг Стрит с требованием отставки Терезы Мэй. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

Протестующие считают, что премьер неадекватно отреагировала на события вокруг трагического пожара в Grenfell Tower. Многие из присутствующих очень обозленные.

"Почти единодушно протестующие считают, что Мэй должна немедленно уйти в отставку, слово "трус" чаще всего используют относительно Терезы Мэй", - сообщает корреспондент издания, находящийся на месте протеста.

Пока на улице продолжается протест, Тереза ​​Мэй проводит встречу в своей резиденции с волонтерами, родными жертв и жителями Grenfell Tower.

Читайте такжеМэй распорядилась публично расследовать пожар в лондонской высотке

Отметим, Мэй резко критиковали за то, что она в течение трех дней избегала личной встречи с пострадавшими в результате пожара. В пятницу Мэй таки увиделась с людьми, но встреча показалась неприятной для премьера: ее провожали криками "Позор".

Напомним, по данным СМИ во времяпожара в лондонской многоэтажке Grenfell Tower пропали без вести не менее 65 человек. По последним данным, на третий день после пожара официально погибшими считаются 30 человек.

Descriptions of May won't please her new advisors. Lizard-like, sour, soulless, unfeeling and of course cowardly used by protestors. pic.twitter.com/Oy29Weyf0g