При взрыве возле детского сада в Китае погибли 7 человек (видео)

В Китае семь человек погибли и 59 пострадали в результате взрыва у входа в детский сад. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

По информации полиции, взрыв произошел около 16:50 по местному времени у входа в детский сад, который находится в городе Фэнсянь в провинции Цзянсу. Взрыв прогремел в тот момент, когда родители забирали детей из детского сада.

Как отмечает местная газета Xiandaikuaibao, ссылаясь на неназванного свидетеля происшествия, что взорвалась бутылка с газом для приготовления пищи.

На видеозаписи, опубликованной изданием People's Daily видно, что более дюжины людей лежат на земле возле железной ограды детского сада.

Happening now: Multiple wounded, including children, in kindergarten #explosion in E. China’s Jiangsu; Investigation is underway pic.twitter.com/ZQLSddXORv