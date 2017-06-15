В Кривом Роге произошел взрыв в доме

В Кривом Роге прогремел взрыв в квартире на последнем этаже четырехэтажного дома. Об этом сообщили местные жители в Facebook, передает ТСН.

"Кремлевская, 21 (Сичеславская – после переименования), 4-й этаж, квартира над магазином "Гурман". Около 10 мин назад рвануло – вероятно, газовая колонка", - написал Денис Овсяник.

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По его словам, после взрыва квартира загорелась, на место инцидента уже прибыли сотрудники ГСЧС, правоохранители и газовые специалисты.

"Дорога усеяна осколками и обломками, движение в сторону 95 квартала осуществляется только по встречной полосе", - добавил житель города.

Уточняется, что возгорание произошло на кухне, общая площадь пожара составила 16 кв.м. По предварительным данным, пострадал один человек.

Сейчас спасатели эвакуировали часть жителей из здания и тушат пожар, на улице воняет газом.