На нефтехимическом заводе в Китае произошел взрыв, есть жертвы (фото, видео)

В результате взрыва на нефтехимическом заводе в восточной китайской провинции Шаньдун погибли 8 человек, еще 9 ранены. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Reuters.

"Взрыв произошел на нефтехимическом заводе в восточной китайской провинции Шаньдун в понедельник, погибли восемь человек, ранены девять", - говорится в сообщении.

8 dead, 9 injured in E China's petrochemical plant blast. Fire has been put out by over 900 firefighters on the spot https://t.co/lKTUBVzLaopic.twitter.com/8obH406hxP — China Xinhua News (@XHNews) June 5, 2017

Так власти страны подтвердили, что погибли люди, которые считались пропавшими без вести.

Инцидент произошел в 1 час ночи, сразу же не место были вызваны пожарные.

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Взрыв вызвал пожар на погрузочно-разгрузочной площадке нефтехимической компании "Цзиньюй" в зоне экономического развития Линьган города Линьи.