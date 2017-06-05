На нефтехимическом заводе в Китае произошел взрыв, есть жертвы (фото, видео)

19:08, 05 июня 2017
Мир
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Также в результате инцидента тяжелые травмы получили еще около десяти человек.

фото @XHNews

В результате взрыва на нефтехимическом заводе в восточной китайской провинции Шаньдун погибли 8 человек, еще 9 ранены. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Reuters.

"Взрыв произошел на нефтехимическом заводе в восточной китайской провинции Шаньдун в понедельник, погибли восемь человек, ранены девять", - говорится в сообщении.

Так власти страны подтвердили, что погибли люди, которые считались пропавшими без вести.

Инцидент произошел в 1 час ночи, сразу же не место были вызваны пожарные.

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Взрыв вызвал пожар на погрузочно-разгрузочной площадке нефтехимической компании "Цзиньюй" в зоне экономического развития Линьган города Линьи.

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Теги: #взрыв на нефтехимическом заводе#нефтехимический завод в Китае