КНДР показывает неуважение к Китаю - Трамп

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал пуск баллистической ракеты, произведенный властями КНДР.

«Северная Корея показала большое неуважение к своему соседу, Китаю, запустив еще одну баллистическую ракету», — написал он.

North Korea has shown great disrespect for their neighbor, China, by shooting off yet another ballistic missile...but China is trying hard!