КНДР показывает неуважение к Китаю - Трамп

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал пуск баллистической ракеты, произведенный властями КНДР.

«Северная Корея показала большое неуважение к своему соседу, Китаю, запустив еще одну баллистическую ракету», — написал он.

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North Korea has shown great disrespect for their neighbor, China, by shooting off yet another ballistic missile...but China is trying hard! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2017

Вместе с этим, президент отметил, что «Китай усердно старается» , имея в виду обещание Китая обеспечить возможность для диалога с КНДР.

Ранее сообщалось, что Китай выразил недовольство позицией G7 по спорным территориям.