КНДР показывает неуважение к Китаю - Трамп
15:43, 29 мая 2017Мир
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Вместе с этим, президент отметил, что «Китай усердно старается».
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал пуск баллистической ракеты, произведенный властями КНДР.
«Северная Корея показала большое неуважение к своему соседу, Китаю, запустив еще одну баллистическую ракету», — написал он.
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North Korea has shown great disrespect for their neighbor, China, by shooting off yet another ballistic missile...but China is trying hard!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2017
Вместе с этим, президент отметил, что «Китай усердно старается» , имея в виду обещание Китая обеспечить возможность для диалога с КНДР.
Ранее сообщалось, что Китай выразил недовольство позицией G7 по спорным территориям.
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