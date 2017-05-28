Китай осудил заявление лидеров G7 по спорным территориям

Представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Пекин выражает недовольство заявлениям лидеров G7 по ситуации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, сообщают РИА Новости.

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Лидеры G7 выступили против любых односторонних действий, которые могут привести к эскалации напряженности. Они также подтвердили свою приверженность к решению морских территориальных споров посредством диалога и права, в том числе арбитража.

"Мы обратили внимание на эту ситуацию. Мы выражаем решительный протест в связи с итоговым заявлением саммита G7, в котором обсуждается вопрос Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей под предлогом международного права", - сказал Лу Кан.

Он отметил, что Пекин выступает за урегулирование соответствующих споров непосредственно со сторонами спора посредством переговоров и консультаций.

Напомним, накануне военный корабль США приблизился больше чем на 12 морских миль к занимаемому Китаем рифу Мисчиф (Мейдзи) в архипелаге Спартли в юго-западной части Южно-Китайского моря. Данный риф оспаривается между КНР, Тайванем, Филиппинами и Вьетнамом.