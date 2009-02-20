США, возможно, не против соглашения с талибами

Около 20 стран выразили готовность расширить свое участие - военное и гражданское - в операции международных сил в Афганистане, сообщил министр обороны США Роберт ГЕЙТС.

Как сообщает радио «Свобода», выступая по завершении двухдневной встречи глав военных ведомств стран НАТО в Кракове, Р.ГЕЙТС подчеркнул, что выполнение этих обязательств в недалеком будущем.

Касаясь ситуации в Афганистане, глава Пентагона заявил, что США, возможно, были бы не против, если бы афганские власти заключили соглашение с талибами, подобное недавнему перемирию в Пакистане.