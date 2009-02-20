США, возможно, не против соглашения с талибами
21:27, 20 февраля 2009Мир
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20 стран готовы отправить военных
Около 20 стран выразили готовность расширить свое участие - военное и гражданское - в операции международных сил в Афганистане, сообщил министр обороны США Роберт ГЕЙТС.
Как сообщает радио «Свобода», выступая по завершении двухдневной встречи глав военных ведомств стран НАТО в Кракове, Р.ГЕЙТС подчеркнул, что выполнение этих обязательств в недалеком будущем.
Касаясь ситуации в Афганистане, глава Пентагона заявил, что США, возможно, были бы не против, если бы афганские власти заключили соглашение с талибами, подобное недавнему перемирию в Пакистане.
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