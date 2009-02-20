Польша советует Украине реалистично планировать интеграцию с НАТО

Украина при подготовке первого национального годового плана, который является инструментом интеграции страны с Североатлантическим альянсом, должна реалистично оценивать свои возможности реформирования армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр обороны Польши Богдан КЛИХ на пресс-конференции в Кракове.

Он отметил, что мировой экономический кризис чрезвычайно сильно и негативно повлиял на состояние экономики в Украине и, соответственно, на возможности реализации ранее запланированных реформ.

«Я сам говорил своему коллеге Юрию ЕХАНУРОВУ во время встречи, что цели, которые поставят себе украинцы, должны быть реальными», - сказал Б.КЛИХ и добавил, что это даст возможность в будущем избежать невыполнения взятых на себя обязательств.

Министр сказал, что в ходе заседания комиссии Украина-НАТО стороны должны главное внимание уделить подготовке годового плана реформ, которые государство должно воплотить в жизнь.

Он подчеркнул необходимость оценить финансовые возможности страны, которая очень страдает от экономического кризиса.

«Дело не в том, чтобы строить миражи, а применять инструменты, которые будут полезными для приближения Украины и Грузии к НАТО», - сказал глава оборонного ведомства Польши.

«Могу сказать, что за такие слова реалистичного подхода ЕХАНУРОВ меня поблагодарил», - добавил Б.КЛИХ.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Яаап де Хооп СХЕФФЕР после заседания комиссии Украина-НАТО заявил о необходимости финансирования реформ в армии для приближения интеграции страны с Альянсом, несмотря на кризис.

По его словам, по мнению министров обороны стран-членов альянса, несоответственное финансирование реформ может в перспективе Украине обойтись дороже.

Я.СХЕФФЕР также заверил о готовности НАТО в дальнейшем помогать Украине реформировать свою армию, согласно стандартам блока, в который стремится вступить страна.

Справка УНИАН. Украина вместе с Грузией получила заверения, что вступят в НАТО на саммите организации в апреле прошлого года, а в декабре министры стран-членов альянса решили, что украинцы с грузинами будут интегрироваться в организацию через реализацию национальных годовых программ реформ.

В 2009 году в НАТО, которое в настоящее время объединяет 26 стран, присоединятся Албания и Хорватия.

Среди претендентов на вступление, кроме Украины и Грузии, также Македония, Кипр, Черногория, Босния и Герцеговина.

НАТО с момента создания в 1949 году для противовеса возможной милитарной угрозе со стороны Советского союза расширялся 7 раз, в том числе дважды после распада СССР.

Первыми среди бывших советских государств-сателлитов в НАТО вступили Польша, Чехия и Венгрия в 1999 году.

В 2004 в НАТО вступили еще Латвия, Литва, Эстония, Словения, Словакия, Болгария и Румыния.