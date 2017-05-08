MTV Movie & TV Awards-2017: мелодрама "Красавица и Чудовище" стала главным триумфатором премии (фоторепортаж)
Победителей MTV Movie & TV Awards выбирают зрители с помощью открытого голосования.
В воскресение, 7 мая, в Лос-Анджелесе состоялась 26-я церемония вручения премии MTV в области кино и телевидения (MTV Movie & TV Awards). Даже буря с градом, обрушившаяся на «Город ангелов», не стала помехой для раздачи статуэток в виде ведра с поп-корном.
В этом году организаторы MTV Movie & TV Awards внесли некоторые изменения: добавили к списку номинантов телевизионные проекты и впервые предусмотрели для их оценки отдельные категории. Кроме того изменилось и само название премии MTV Movie Awards на MTV Movie & TV Awards.
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Как сообщает MTV.com, главным триумфатором премии стала музыкальная мелодрама "Красавица и Чудовище" (Beauty and the Beast). Она получила статуэтку в номинациях "Фильмом года", а исполнительница главной роли в фильме Эмма Уотсон стала "Лучшим актером в кино".
«Думаю, что эта награда досталась мне из-за Белль и того, что она собой олицетворяет. Жители поселка в нашей сказке хотели заставить Белль думать, что мир намного меньше того, который она себе представляла, что в нем гораздо меньше возможностей для нее. Я люблю играть тех, кто не обращает внимание на подобные слова», — отметила актриса, которую цытирует CNN.
За наградой "Лучший дуэт" на сцену поднялся голливудский актер Хью Джекман в сопровождении юной коллеги Дафни Кин, с которой они сыграли в картине "Логан".
Отметим, награда существует с 1992 года. Победителей различных категорий выбирают путем открытого голосования интернет-пользователей на сайте MTV. Мероприятие, как правило, обставляется в юмористическом ключе и пародирует премию «Оскар».
Список победителей MTV Movie & TV Awards-2017:
"Фильм года":
"Красавица и Чудовище"
"Лучший актер в кино":
Эмма Уотсон ( "Красавица и Чудовище")
"Лучшее телевизионное шоу":
"Очень странные дела"
"Лучший актер сериала":
Милли Бобби Браун ( "Очень странные дела")
"Лучший поцелуй":
Эштон Сандерс и Джаррель Джером ( "Лунный свет")
"Лучший злодей":
Джеффри Дин Морган (The Walking Dead "Ходячие мертвецы")
"Лучший ведущий":
Тревор Ной (The Daily Show)
"Лучший документальный фильм":
"Тринадцатый" (13th)
"Лучшее телевизионное соревнование":
RuPaul's Drag Race
"Лучший комедийный актер":
Лил Релло (Get Out, "Прочь")
"Лучший герой":
Тараджи Хенсон (Hidden Figures, "Скрытые фигуры")
"Лучшая душещипательная сцена":
Джек (Майло Вентимилья) и Рэндал (Луни Чавис) на каратэ (This Is Us, "Это мы")
"Лучший дуэт":
Хью Джекман и Дафни Кин (Logan "Логан")
"Следующее поколение":
Дэниэл Калуя
"Лучшая американская история":
"Черная комедия" (Black-ish)
"Лучшая схватка против системы":
"Скрытые фигуры" (Hidden Figures)