MTV Movie & TV Awards-2017: мелодрама "Красавица и Чудовище" стала главным триумфатором премии (фоторепортаж)

В воскресение, 7 мая, в Лос-Анджелесе состоялась 26-я церемония вручения премии MTV в области кино и телевидения (MTV Movie & TV Awards). Даже буря с градом, обрушившаяся на «Город ангелов», не стала помехой для раздачи статуэток в виде ведра с поп-корном.

В этом году организаторы MTV Movie & TV Awards внесли некоторые изменения: добавили к списку номинантов телевизионные проекты и впервые предусмотрели для их оценки отдельные категории. Кроме того изменилось и само название премии MTV Movie Awards на MTV Movie & TV Awards.

Как сообщает MTV.com, главным триумфатором премии стала музыкальная мелодрама "Красавица и Чудовище" (Beauty and the Beast). Она получила статуэтку в номинациях "Фильмом года", а исполнительница главной роли в фильме Эмма Уотсон стала "Лучшим актером в кино".

«Думаю, что эта награда досталась мне из-за Белль и того, что она собой олицетворяет. Жители поселка в нашей сказке хотели заставить Белль думать, что мир намного меньше того, который она себе представляла, что в нем гораздо меньше возможностей для нее. Я люблю играть тех, кто не обращает внимание на подобные слова», — отметила актриса, которую цытирует CNN.

За наградой "Лучший дуэт" на сцену поднялся голливудский актер Хью Джекман в сопровождении юной коллеги Дафни Кин, с которой они сыграли в картине "Логан".

Отметим, награда существует с 1992 года. Победителей различных категорий выбирают путем открытого голосования интернет-пользователей на сайте MTV. Мероприятие, как правило, обставляется в юмористическом ключе и пародирует премию «Оскар».

Список победителей MTV Movie & TV Awards-2017:

"Фильм года":

"Красавица и Чудовище"

"Лучший актер в кино":

Эмма Уотсон ( "Красавица и Чудовище")

"Лучшее телевизионное шоу":

"Очень странные дела"

"Лучший актер сериала":

Милли Бобби Браун ( "Очень странные дела")

"Лучший поцелуй":

Эштон Сандерс и Джаррель Джером ( "Лунный свет")

"Лучший злодей":

Джеффри Дин Морган (The Walking Dead "Ходячие мертвецы")

"Лучший ведущий":

Тревор Ной (The Daily Show)

"Лучший документальный фильм":

"Тринадцатый" (13th)

"Лучшее телевизионное соревнование":

RuPaul's Drag Race

"Лучший комедийный актер":

Лил Релло (Get Out, "Прочь")

"Лучший герой":

Тараджи Хенсон (Hidden Figures, "Скрытые фигуры")

"Лучшая душещипательная сцена":

Джек (Майло Вентимилья) и Рэндал (Луни Чавис) на каратэ (This Is Us, "Это мы")

"Лучший дуэт":

Хью Джекман и Дафни Кин (Logan "Логан")

"Следующее поколение":

Дэниэл Калуя

"Лучшая американская история":

"Черная комедия" (Black-ish)

"Лучшая схватка против системы":

"Скрытые фигуры" (Hidden Figures)