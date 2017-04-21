Трамп считает, что теракт в Париже повлияет на выборы во Франции

Президент США Дональд Трамп считает, что теракт в Париже во время которого был убит полицейский, повлияет на результат президентских выборов во Франции.

В частности, такое мнение Трамп высказал у себя в Twitter:

"Еще один теракт в Париже. Народ Франции не будет больше этого терпеть. Это будет иметь большое влияние на президентские выборы!", - написал президент США.

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Неизвестные вечером 20 апреля открыли огонь по полицейским на Елисейских полях в центре Парижа. В результате по меньшей мере один полицейский погиб, еще двое получили ранения.

Нападавший был убит полицией огнем в ответ. Очевидцы утверждают, что мужчина был вооружен автоматом Калашникова. Террористическая группировка «Исламское Государство» взяла на себя ответственность за стрельбу.