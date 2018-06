Трамп считает, что теракт в Париже повлияет на выборы во Франции

Президент США Дональд Трамп считает, что теракт в Париже во время которого был убит полицейский, повлияет на результат президентских выборов во Франции.

В частности, такое мнение Трамп высказал у себя в Twitter:

"Еще один теракт в Париже. Народ Франции не будет больше этого терпеть. Это будет иметь большое влияние на президентские выборы!", - написал президент США.

Неизвестные вечером 20 апреля открыли огонь по полицейским на Елисейских полях в центре Парижа. В результате по меньшей мере один полицейский погиб, еще двое получили ранения.

Нападавший был убит полицией огнем в ответ. Очевидцы утверждают, что мужчина был вооружен автоматом Калашникова. Террористическая группировка «Исламское Государство» взяла на себя ответственность за стрельбу.

Another terrorist attack in Paris. The people of France will not take much more of this. Will have a big effect on presidential election!