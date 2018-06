Трамп осудил теракты в Египте

Президент США Дональд Трамп осудил террористические атаки на коптские церкви в египетских городах в воскресенье. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Так грустно слышать о теракте в Египте. США решительно осуждает его. У меня серьезная уверенность в том, что президент ас-Сиси справится с ситуацией должным образом», – написал Дональд Трамп.

Ранее сегодня Государственный департамент США назвал нападения «варварскими» и заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать безопасность и стабильность Египта в усилиях по борьбе с терроризмом».

