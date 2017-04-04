Die Presse: Террор показывает, что Россия не так стабильна, как кажется

После многих лет покоя в Россию вернулся террор. Но он не нанесет политического ущерба.

Об этом пишет Эдуард Штайнер в статье "Террор показывает, что Россия не так стабильна, как кажется", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Несмотря на все разногласия последних трех лет между Россией и Западом, когда руководство России, пренебрегая дипломатией, не выбирало выражений, всегда поражало одно: когда в Европе происходил теракт, кремлевский лидер Владимир Путин всегда был одним из первых, кто выражал соболезнованиями своим коллегам.

Возможно, это тактика. Но это может быть связано и с тем, что ему это знакомо, потому что его государство часто подвергалось нападениям непредсказуемых меньшинств. Помимо Ближнего Востока и Северной Африки, вряд ли у кого-то в северном полушарии может быть больше опыта с терроризмом, чем у России. Особенно, в первые годы после того, как Путин пришел к власти 17 лет назад. Этому предшествовали катастрофические нападения, обстоятельства которых выяснить не удалось, и поэтому возникли теории заговора о том, что эти нападения способствовали приходу Путина к власти. Во время второй чеченской войны бомбы террористов взрывались в России почти постоянно. Были убиты сотни людей – большинство во время захвата заложников в московском театре в 2002 году и в северокавказской школе в Беслане в 2004 году.

Ахиллесова пята России

Как бы ни объяснили вчерашнюю атаку в метро Санкт-Петербурга, стоит помнить об одном: в последние 6-7 лет – за исключением двух нападений в Москве в 2010 году и в Волгограде в 2013 году – террористы щадили Россию.

Когда мы говорим "Россия", нужно проводить различия. Даже если население справедливо считает отсутствие террора в большинстве регионов стабильностью, то ситуация на Северном Кавказе показывает, что де-факто стабильность царит не во всей стране. Этому не помогает и тот факт, что россияне воспринимают северокавказские республики как далекие и чужие клочки земли. Там совсем другие законы. Там, на местах, жесткие местные правители Москвы установили относительное спокойствие. Но, как показывают повторяющиеся инциденты, исламистская радикализация не запрещена. Напряженность продолжает расти. Северный Кавказ был и остается ахиллесовой пятой России. Всего лишь неделю назад шесть солдат российской Национальной гвардии были убиты в результате нападения на казармы в беспокойном районе Чечни.

Связь между северокавказскими мятежниками и исламскими странами существовала всегда, повстанческое движение Северного Кавказа в 2015 году даже присягнуло на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГ). Именно чеченские боевики, известные своей жестокостью и склонностью к насилию, стали опорой ИГ в Сирии и Ираке. Даже среди бойцов, которые уезжают из Австрии в Сирию, большую часть составляют чеченские беженцы.

В понедельник террор вернулся в "центральную Россию", если можно так выразиться. При этом удар впервые был нанесен по Санкт-Петербургу – родному городу Путина. Подробная информация о причинах вчера еще не была известна. Но вариант, что это может быть первым актом мести за участие России в Сирии, нельзя назвать полностью необоснованным.

То, что Путин вчера находился в Санкт-Петербурге, и он чувствует угрозу, исходящую от первых серьезных протестов, вероятно, никак не связано с нападением. Ясно одно: в почти абсолютной мертвой тишине вдруг появились волнения. Но очевидно и другое: опыт показывает, что терроризм никак не навредит Путину политически.