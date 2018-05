Сенатор Маккейн призвал Трампа предоставить Украине летальное вооружение

Сенатор-республиканец Джон Маккейн ответил на вопрос президента США Дональда Трампа относительно Крыма и призвал предоставить Украине летальное оружие.

"Да, он был слишком мягким. Давайте выберем другой курс вместе: предоставим Украине оборонное летальное вооружение и сохраним санкции против России", - написал он в Twitter.

Yes, he was too soft - let's take a different course together: give lethal defensive assistance to #Ukraine & keep sanctions on #Russiahttps://t.co/2Su2wIiyWs