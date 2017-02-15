Трамп об аннексии Крыма: Обама был слишком мягок?

15:19, 15 февраля 2017
Политика
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Президент США Дональд Трамп напомнил, что Россия аннексировала Крым во время президентства Барака Обамы.

Дональд Трамп / REUTERS

В своем Twitter, говоря об аннексии Крыма, Трамп также задал вопрос: "Был ли Обама слишком мягок?".

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Как сообщал УНИАН, по словам представителя Белого Дома Шона Спайсера, Трамп ожидает от России возвращения Крыма и деэскалации ситуации в Украине.

"Президент Трамп очень ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство начнет деэскалацию конфликта в Украине и вернет Крым", - заявил Спайсер.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что не намерены возвращать Украине оккупированный Крым, несмотря на ожидания новой администрации США.

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Теги: #Крым#Трамп