Как распознать путинского тролля: в ЕС опубликовали инструкцию по выявлению "зеленых человечков" в сети (видео)

14:55, 13 января 2017
Мир
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Представительство Евросоюза в Украине обнародовало видеоинструкцию с последовательностью действий для определения прокремлевских троллей в социальных сетях.

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Видео опубликовано на странице представительства ЕС в Украине в Facebook.

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Всего предлагается четыре шага, которые необходимо выполнить: идентификация тролля, изучение истории вопроса, обозначения, игнорирование.

Признаками интернет-тролля, по мнению авторов видео, могут быть комментарии длиннее четырех строк, комментарии, не касающиеся контекста, оскорбительные и агрессивные комментарии, речевые ошибки.

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