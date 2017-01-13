Как распознать путинского тролля: в ЕС опубликовали инструкцию по выявлению "зеленых человечков" в сети (видео)

Видео опубликовано на странице представительства ЕС в Украине в Facebook.

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Всего предлагается четыре шага, которые необходимо выполнить: идентификация тролля, изучение истории вопроса, обозначения, игнорирование.

Признаками интернет-тролля, по мнению авторов видео, могут быть комментарии длиннее четырех строк, комментарии, не касающиеся контекста, оскорбительные и агрессивные комментарии, речевые ошибки.