Российские журналисты показали офис и темники прокремлевских троллей (фото, видео)

Об этом говорится в журналистском расследовании mr7.ru.

Как говорится в статье, ежедневно в 8:55 утра на улице Савушкина в одном из спальных районов Петербурга можно наблюдать странный ритуал: молодые люди несутся по тротуару. Персональный состав и количество бегущих меняется, неизменной остается точка назначения – серое четырехэтажное здание без вывесок и опознавательных знаков (официально – объект незавершенного строительства). В округе нет ни вузов, ни других центров притяжения молодой рабочей силы, так что не заметить такую активность невозможно.

Для необычной, по меркам студентов и обычных офисных работников, спешки есть причины.

За опоздание на дневную смену в ООО «Интернет-исследования», которое занимает все 2500 квадратных метров серого здания, штрафуют на 500 рублей.

Бывший сотрудник компании рассказал, что единственным критерием при приеме на работу является вопрос: "как вы относитесь к действующей власти?".

"Сотрудники агентства не слишком склонны общаться друг с другом. За малейшую провинность, например, уход с работы раньше на одну минуту, штрафуют. Текучка огромная. Сидишь в столовой и удивляешься: кто все эти люди... Студенты, бывший известный радиоведущий, инвалиды, неформалы, скины, домохозяйки, девушки, похожие на лесбиянок, даже супружеские пары", - рассказал бьвший "тролль".

В распоряжение журналистов попали техзадания на посты и комментарии и другие документы, которые проливают свет на деятельность «Интернет-исследований».

Самый большой массив техзаданий охватывает период с 28 февраля по 7 марта 2015 года – сразу после убийства Бориса Немцова. Чеченский след, который следствие взяло за основу, тролли даже не пытались навязать аудитории: в их представлении, оппозиционера «заказали» украинские олигархи.

Техзадание от 28 февраля: «Основная идея: формируем мнение о том, что украинские деятели могут быть замешаны в смерти российского оппозиционера. <…> Смерть Немцова была неслучайной в условиях достижения минских договоренностей и возможного улучшения сотрудничества Украины и России. Теперь же Россия снова стала страной, к которой Запад проявляет негатив. Это явная провокация, направленная на всплеск недовольства представителей оппозиции, которые начнут призывы к митингам и шествиям с целью свержения власти».

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"Когда убили Немцова, работа кремлеботов перестроилась: они перестали мочить Украину (это их рутинная каждодневная работа) и были переброшены на убийство, – рассказал экс-сотрудник компании. – Если вы тогда следили за новостями, то могли видеть под всеми текстами об убийстве Немцова сотни, а где и тысячи комментариев, где разными словами повторялись одни и те же тезисы: убийство – это провокация, Кремль тут ни при чем, это оппозиция убила своего, чтоб привлечь побольше народу на марш. Плюс грязные шутки по поводу личной жизни убитого. Это был танец на костях, который продолжается и сейчас. Даже если кто-то из них искренне пожалел об убитом – работа есть работа", - сообщил журналистам бывший тролль.

Журналистам удалось посмотреть, как ночная бригада троллей меняет дневную. За полчаса в офис «Интернет-исследований» пришли 124 человека. Они разбрелись по кабинетам, двери в которые, по внутренней инструкции, должны быть закрыты, а окна – завешаны жалюзи.

Периодически лекции у таких сотрудников читают специально приглашенные, не слишком публичные политологи. Комментаторы проходят письменные тесты на лояльность и понимание ситуации. Вопросы сложные, например, про политическую обстановку в Сирии и Иране.

За другой дверью художники рисуют Навального и Обаму, точнее, приставляют головы политиков к туловищам животных.

Отдел по соседству выполняет работу, которая была актуальна десять лет назад: завоевывает топ «Живого журнала». Норма обычного блогера: 12 политических постов в течение двухдневной смены.

В таких постах сотрудники «Интернет-исследований» критикуют Украину, ЕС, «Обамку», Алексея Навального и российскую оппозицию в целом. Ссылаются на «Доктрину 2050» – новую теорию заговора в духе плана Даллеса. Хвалят Владимира Путина и, возможно, даже в большей степени – министра обороны Сергея Шойгу.

У троллей есть элита. Этим персонажам позволено вести блог от собственного лица, то есть формально они даже не фейки. При этом они работают из офиса, получают около 40 тысяч рублей в месяц и раз в неделю между постами типа «Воспоминания об армии» и «Фитоняшки жрут пельмени» ликвидируют политическую безграмотность своей узкой аудитории.

Компания предположительно финансируется по линии холдинга «Конкорд» (пищевое производство, рестораны, недвижимость, девелопмент), который возглавляет друг и повар президента России Евгений Пригожин. С 2000 года холдинг организует банкеты в Кремле, также сотрудничает с ОАО «Военторг» и Министерством обороны.

Общая стоимость аренды всего здания на Савушкина, 55 – около 3 млн рублей. Еще 16 млн рублей должно уходить на оплату труда по меньшей мере 400 сотрудников компании. Несмотря на солидный бэкграунд «Интернет-исследований», хедхантинговые сайты заполнены негативными отзывами о компании: зарплату платят наличными из-под стола, а штрафы, по слухам, идут в карман руководителям среднего звена.

Сообщается, что далеко не все провластные комментарии в интернете – проплачены.

"Среди 70 млн пользователей рунета есть миллионы, кто, например, рад войне в Украине. От их постов и комментариев пахнет реальным нездоровьем, ущербностью, озлобленностью... А вот в записях, оставленных по методичке, живой человек не просматривается", - говорится в статье.