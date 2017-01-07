Трамп намерен противостоять хакерским атакам на США

Избранный президент США Дональд Трамп провозгласил программу обороны от кибератак. Она должна быть реализована в течение первых 90 дней его пребывания в должности. Об этом Трамп заявил 6 января после встречи с главой Центрального разведывательного управления США Джоном Бреннаном и другими руководителями спецслужб США, сообщает «Немецкая волна».

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На встрече обсуждался вопрос о российских хакерских атаках во время предвыборного процесса в США.

Трамп указал, что Россия, Китай и другие страны непрестанно пытаются проникнуть в банки данных правительственных учреждений, компаний и организаций, в частности, Демократической партии.

Однако, по его словам, кибератаки не повлияли на результаты президентских выборов.

Напомним, обнародованный в пятницу отчет Разведывательного сообщества США свидетельствует о том, что Россия пыталась повлиять на результат выборов в США в пользу избранного президента Дональда Трампа.

Ранее сегодня пресс-секретарь Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что избранный президент США открыто воспримет эти данные американской разведки. Как сказал пресс-секретарь, будущий президент, который много раз ставил под сомнение выводы разведки о причастности России к этому кибервмешательству, на запланированном брифинге с представителями спецслужб «готов выслушать и понять, как они пришли к таким выводам».

В четверг вечером вице-президент США Джозеф Байден призвал Трампа «повзрослеть» и раскритиковал его публичный спор с разведывательным сообществом. Байден добавил, что «абсолютно бессмысленно» для президента не доверять спецслужбам или не прислушиваться к ним.

Трамп известен своей пророссийской позицией, и представители его команды продолжают ставить под сомнение данные американской разведки о том, что к кибервмешательству в президентские выборы в США причастна Россия и ее высшее руководство. С материалами, с которыми в пятницу должны ознакомить Трампа, в четверг уже ознакомили действующего президента Барака Обаму.

Несекретную, сокращенную версию этого доклада должны опубликовать на следующей неделе. Средства информации в США сообщают, что в секретной части доклада названы фамилии россиян, которые передали электронную переписку Демократической партии США, добытую путем хакерской атаки, для обнародования сайту WikiLeaks с целью попытаться повлиять на президентские выборы в США.

Ранее в четверг в Конгрессе, в Комитете по делам силовых структур состоялось слушание, посвященное киберугрозам для США, главным образом со стороны России, в первую очередь, во время кампании по выборам президента США в прошлом году. Это было первое из ряда запланированных конгрессионных мероприятий, имеющих целью выяснить объемы, намерения и цели управляемого властью России вмешательство в компьютерные системы и электронную переписку политических организаций в США, о твердых доказательствах которого заявляют американские спецслужбы.

Как говорилось в обнародованном на слушании совместном докладе ряда американских спецслужб, Россия представляет значительную киберугрозу для военной, дипломатической, торговой и жизненно важной инфраструктуры США, и Кремль занял значительно более активную позицию в своих кибернападениях, взяв за цель правительственные организации, негосударственные аналитические учреждения, политические организации и бизнес-корпорации.

При этом, говорилось в докладе, только высшие руководители России могли дать разрешение на кибернападения, которые, по убеждению Вашингтона, имели целью вмешательство в американский избирательный процесс, – на похищение данных, касающихся выборов, и на их обнародование. В прошлом году все 17 спецслужб США подтвердили, что считают доказанным вмешательство в предвыборную кампанию в ущерб кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон хакеров, связанных с властями России, которые похитили электронную переписку аппаратчиков партии, и затем она была обнародована.