Трамп намерен противостоять хакерским атакам на США
При этом он отрицает влияние хакеров на результаты американских выборов.
Избранный президент США Дональд Трамп провозгласил программу обороны от кибератак. Она должна быть реализована в течение первых 90 дней его пребывания в должности. Об этом Трамп заявил 6 января после встречи с главой Центрального разведывательного управления США Джоном Бреннаном и другими руководителями спецслужб США, сообщает «Немецкая волна».
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На встрече обсуждался вопрос о российских хакерских атаках во время предвыборного процесса в США.
Трамп указал, что Россия, Китай и другие страны непрестанно пытаются проникнуть в банки данных правительственных учреждений, компаний и организаций, в частности, Демократической партии.
Однако, по его словам, кибератаки не повлияли на результаты президентских выборов.
Напомним, обнародованный в пятницу отчет Разведывательного сообщества США свидетельствует о том, что Россия пыталась повлиять на результат выборов в США в пользу избранного президента Дональда Трампа.
Ранее сегодня пресс-секретарь Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что избранный президент США открыто воспримет эти данные американской разведки. Как сказал пресс-секретарь, будущий президент, который много раз ставил под сомнение выводы разведки о причастности России к этому кибервмешательству, на запланированном брифинге с представителями спецслужб «готов выслушать и понять, как они пришли к таким выводам».
В четверг вечером вице-президент США Джозеф Байден призвал Трампа «повзрослеть» и раскритиковал его публичный спор с разведывательным сообществом. Байден добавил, что «абсолютно бессмысленно» для президента не доверять спецслужбам или не прислушиваться к ним.
Трамп известен своей пророссийской позицией, и представители его команды продолжают ставить под сомнение данные американской разведки о том, что к кибервмешательству в президентские выборы в США причастна Россия и ее высшее руководство. С материалами, с которыми в пятницу должны ознакомить Трампа, в четверг уже ознакомили действующего президента Барака Обаму.
Несекретную, сокращенную версию этого доклада должны опубликовать на следующей неделе. Средства информации в США сообщают, что в секретной части доклада названы фамилии россиян, которые передали электронную переписку Демократической партии США, добытую путем хакерской атаки, для обнародования сайту WikiLeaks с целью попытаться повлиять на президентские выборы в США.
Ранее в четверг в Конгрессе, в Комитете по делам силовых структур состоялось слушание, посвященное киберугрозам для США, главным образом со стороны России, в первую очередь, во время кампании по выборам президента США в прошлом году. Это было первое из ряда запланированных конгрессионных мероприятий, имеющих целью выяснить объемы, намерения и цели управляемого властью России вмешательство в компьютерные системы и электронную переписку политических организаций в США, о твердых доказательствах которого заявляют американские спецслужбы.
Как говорилось в обнародованном на слушании совместном докладе ряда американских спецслужб, Россия представляет значительную киберугрозу для военной, дипломатической, торговой и жизненно важной инфраструктуры США, и Кремль занял значительно более активную позицию в своих кибернападениях, взяв за цель правительственные организации, негосударственные аналитические учреждения, политические организации и бизнес-корпорации.
При этом, говорилось в докладе, только высшие руководители России могли дать разрешение на кибернападения, которые, по убеждению Вашингтона, имели целью вмешательство в американский избирательный процесс, – на похищение данных, касающихся выборов, и на их обнародование. В прошлом году все 17 спецслужб США подтвердили, что считают доказанным вмешательство в предвыборную кампанию в ущерб кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон хакеров, связанных с властями России, которые похитили электронную переписку аппаратчиков партии, и затем она была обнародована.