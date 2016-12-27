Трамп назвал ООН клубом для разговоров и хорошего времяпровождения

02:14, 27 декабря 2016
Мир
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Избранный президент США Дональд Трамп назвал Организацию Объединенных Наций клубом для хорошего времяпровождения.

REUTERS

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"ООН имеет великий потенциал, однако сейчас она является просто клубом для людей, где собираются, разговаривают и хорошо проводят время. Как грустно!", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН ранее, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после его вступления на должность главы государства, отношения ООН и США изменятся. При этом Трамп не уточнил, о каких именно изменениях идет речь.

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Теги: #Трамп#ООН