Трамп назвал ООН клубом для разговоров и хорошего времяпровождения

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"ООН имеет великий потенциал, однако сейчас она является просто клубом для людей, где собираются, разговаривают и хорошо проводят время. Как грустно!", - сказано в сообщении.

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!