В ЕП предположили голосование по "безвизу" для Украины уже в начале января

Докладчик Европейского парламента по безвизовому режиму для Украины Мария Габриэль просит председательствующую в Совете Словакию начать как можно скорее трехсторонние межинституционные переговоры (ЕП, ЕР и президентство), чтобы проголосоватьза этот вопрос на пленарном заседании ЕП уже в начале января следующего года.

Об этом она сообщила в комментарии собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

"Как докладчик, я направила письмо президентству в Совете (постоянному представителю, послу Питеру Яворчику (Peter Javorcik) для того, чтобы срочно начать переговоры для Украины. Я надеюсь начать трехсторонние переговоры на следующей неделе с тем, завершить их и проголосовать (в ЕП) в начале января", - рассказала о планах Габриэль.

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Депутат подчеркнула, что для "надежного партнера" важно вовремя выполнять взятые обязательства.

"Я надеюсь, что на следующей неделе мы сможем сообщить хорошие новости для граждан Грузии и Украины", - подчеркнула она.

При этом Габриэль объяснила, что уже в среду на следующей неделе будут начаты межинституционные переговоры для Грузии.

"Обе страны приложили огромные усилия для проведения реформ и выполнили все необходимые критерии", - подчеркнула депутат.

После того, как предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим будет проголосовано в Европейском парламенте, это решение должно еще быть утверждено Советом ЕС.

Напомним, профильный комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) одобрил компромисс, достигнутый между Европейским парламентом и Советом ЕС относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима с третьими странами.

Решение именно этого вопроса было условием для принятия положительного решения о предоставлении Украине и Грузии безвизового режима. После этого решение должно быть проголосовано на пленарном заседании Европарламента. Согласно повестке дня, следующее заседание ЕП пройдет с 12 по 15 декабря в Страсбурге. Решение также должно быть утверждено Советом ЕС.