В Евросоюзе договорились о механизме приостановки "безвиза"

Решение именно этого вопроса было условием для принятия положительного решения о предоставлении Украине и Грузии безвизового режима.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Совете ЕС, решение было принято по итогам заседания Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) в среду, 7 декабря, в Брюсселе. "Комитет постоянных представителей 7 декабря подтвердил от имени Совета компромиссный текст, согласованный с Европейским парламентом, относительно пересмотра механизма временной приостановки, который может быть применен для всех существующих соглашений по либерализации визового режима", - проинформировали в Совете ЕС.

Соответствующие договоренности были достигнуты между Советом, парламентом и Комиссией в среду.

После этого решение должно быть проголосовано Европарламентом и Советом ЕС.

Читайте такжеКомитет ЕП может проголосовать за режим приостановки "безвиза" 8 декабря – журналист

Как сообщал УНИАН, 7 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Европейском Союзе нашли компромисс относительно процедуры приостановки безвизовых режимов с третьими странами.

Высокопоставленные чиновники ЕС заявляли, что отмена виз для украинских граждан не произойдет до тех пор, пока не будет утвержден механизм временной приостановки безвизовых режимов с третьими странами.