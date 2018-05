Евродипломаты надеются продлить санкции против России без обсуждения - СМИ

Дипломаты в ЕС надеются, что экономические санкции против Российской Федерации Европейский Совет продлит еще на шесть месяцев. Об этом на своей странице в Twitter написал собственный корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Он отмечает, что дипломаты также надеются на продление санкций без обсуждения.

