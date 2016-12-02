Еще раз удастся - Туск заявил о вероятном продлении санкций против России еще на полгода

Санкции против России вероятно будут продлены еще на полгода. Об этом в интервью tvn24 заявил президент Европейского Совета Дональд Туск.

По его словам проукраинскую позицию в этом вопросе в ЕС занимают Польша, Литва, Латвия, Эстония, Швеция, частично Великобритания, но этот взгляд уже не является общим в Европе.

“Все указывает на то, что еще раз удастся продлить санкции против России. А что будет через шесть месяцев, поскольку сейчас вероятно продлить санкции на очередные шесть месяцев, - этого никто не может предсказать", - заявил Туск.

Читайте такжеСанкции не помеха: Норвегия решила возобновить сотрудничество с Россией

Туск также подчеркнул, что ключевым фактором, который бы позволил построить единство Европы в отношении кризиса в Украине – «нормандский формат».

“Этот формат во многих случаях является неэффективным, и не всегда его действия вызывают тоже и у меня энтузиазм. Однако, участие в нем Берлина и Парижа позволило сохранить единство всего ЕС", - заявил президент Евросовета.

От добавил, что без механизма «нормандского формата» сложно было сохранить единство всего Евросоюза в деле санкций.

Напомним, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, чтоне видит аргументов для отмены санкций против России.

«До сих пор я не видел никаких аргументов для того, чтобы немедленно снять санкции с России», - сказал Юнкер. В то же время он считает, что нужно соглашение с Россией, «которое выходило бы за привычные рамки», поскольку, по его мнению, без России нет безопасности в Европе.